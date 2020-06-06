Van'da TMO Şubesi açılıyor
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Van'da TMO Şubesi açılıyor

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van'da Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Van'da TMO Şubesi açılıyor
06.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:17

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van'da Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın Van'da TMO Ajans Amirliği açılacağını müjdelemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Süer, "2 yıl önce Borsa Başkanlığına seçildiğimde hayata geçirmeyi hedeflediğim en önemli projelerden biri, Van'da Toprak Mahsulleri Ofisi Şubesi açılmasıyla ilgiliydi. İlk olarak üreticilerimizden gelen dilekçelerden hareketle, bölgenin ihtiyaç ve beklentilerini tespit eden, kapsamlı bir rapor hazırladık. Ardından yetkili mercilere projemizi anlatarak destek istedik. Projemizin olgunlaşma aşamasında gerek milletvekillerimiz gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gerekse TMO Genel Müdürlüğü'nden tam destek aldık. Hafta başında Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun moderatörlüğünde yapılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, oda/borsa başkanlarının videokonferansla bir araya geldiği toplantıda bakanımıza da bizzat talebimizi ilettim. Bakanımız 'TMO Van'a hayırlı olsun diyerek' anında olumlu karşılık verdi. Bu gelişmenin ardından Van Milletvekili Abdulahat Arvas da Van'da TMO Ajans Amirliği'nin açılacağını duyurdu. Üst üste yaşanan bu olumlu gelişmelerden dolayı ziyadesiyle mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bölge adına umut vadeden bu sürecin somutlaşmasının mimarı Abdulahat Arvas'ın nezdinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Van halkına hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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