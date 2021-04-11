Tırmanış sırasında ayağı burkulan kayakçı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'ın Çatak ilçesinde kayak yapmak için tırmandığı tepede ayağı burkulan kayakçı, hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Çatak ilçesinde kayak yapmak için tırmandığı tepede ayağı burkulan kayakçı, hastaneye kaldırıldı.
Arkadaşlarıyla kayak yapmak için Görentaş Mahallesi yakınlarındaki Piramit Tepe'ye tırmanan Gülce Tunç, ayağının burkulması sonucu bulunduğu yerden inemedi.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, Tunç'u bulunduğu yerden sedyeyle indirerek hastaneye götürdü.
Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar