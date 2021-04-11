Tırmanış sırasında ayağı burkulan kayakçı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tırmanış sırasında ayağı burkulan kayakçı kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın Çatak ilçesinde kayak yapmak için tırmandığı tepede ayağı burkulan kayakçı, hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde kayak yapmak için tırmandığı tepede ayağı burkulan kayakçı, hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşlarıyla kayak yapmak için Görentaş Mahallesi yakınlarındaki Piramit Tepe'ye tırmanan Gülce Tunç, ayağının burkulması sonucu bulunduğu yerden inemedi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, Tunç'u bulunduğu yerden sedyeyle indirerek hastaneye götürdü.

Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tırmanış sırasında ayağı burkulan kayakçı kurtarıldı
Tırmanış sırasında ayağı burkulan kayakçı kurtarıldı
Tırmanış sırasında ayağı burkulan kayakçı kurtarıldı
Tırmanış sırasında ayağı burkulan kayakçı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Bülent Ersoy Perihan Savaş
Spor Ryan Babel Mesut Özil Cenk Tosun Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tırmanış sırasında ayağı burkulan kayakçı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 19:34:15. #1.14#
title