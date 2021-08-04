Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı
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Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı

Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 300 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 300 kaçak göçmen yakalandı. Havasızlık ve açlıktan halsiz olan göçmenlere su ile yemek verilirken, TIR şoförü de gözaltına alındı.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kontrollerde durdurulan TIR'ın dorsesinde, 300 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 264 Afganistan, 30 Pakistan ve 6 İran uyruklu kaçak göçmenler, havasızlık ve açlıktan halsiz bulundu. Jandarmanın su ve yemek dağıttığı kaçak göçmenler, bölgeye çağrılan sağlık ekibince ambulans içinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, TIR şoförü ise gözaltına alındı. 


Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı
Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı
Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı
Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı
Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı
Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı
Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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