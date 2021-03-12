Van'da tipide mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti

Van'ın Muradiye ve Erciş ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

Van'ın Muradiye ve Erciş ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

Muradiye ilçesinde bağlı Pay Mahallesi'nde yolcu taşıyan minibüs kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolu ulaşıma açarak mahsur kalan vatandaşlara ulaşımı sağladı.

Jandarma ve UMKE ekipleri de araçta mahsur kalan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 16 kişiyi kurtardı.

Erciş ilçesine bağlı Ulupamir ve Köycük mahallelerinde de tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti.

Yolu ulaşıma açan ekipler, mahsur kalan vatandaşları bulunduğu bölgeden çıkardı.

Öte yandan Topraklı Mahallesi Bakırtaş mezrasında nefes darlığı yaşayan 57 yaşındaki Mustafa Aslan'ı yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları, ekiplerden yardım istedi.

Karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Aslan'ı Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol