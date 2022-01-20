VAN'DA TİPİ VE KARDA MAHSUR KALAN 250 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI TİPİDE MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLERİ, EKİPLER KURTARDI - Haberler
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VAN'DA TİPİ VE KARDA MAHSUR KALAN 250 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI TİPİDE MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLERİ, EKİPLER KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesine bağlı mahallelerden taşımalı eğitim gördükleri ilçe merkezindeki okullara minibüsle gelen öğrenciler, yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı.

ÖZALP, VAN (DHA) - Van'ın Özalp ilçesine bağlı mahallelerden taşımalı eğitim gördükleri ilçe merkezindeki okullara minibüsle gelen öğrenciler, yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, kara saplanan minibüsleri bulundukları yerden kurtardı. Ekiplerin yolu açmasıyla öğrenciler, ilçeye 25 ve 32 kilometre uzaklıktaki Bağrıaçık, Yarımağıl ve Elaçmaz mahallelerindeki evlerine ulaştırıldı.

Kurtarılan öğrenciler ve velilileri, ekiplere teşekkür etti.

VAN'DA TİPİ VE KARDA MAHSUR KALAN 250 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI TİPİDE MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLERİ, EKİPLER KURTARDI

VAN'DA TİPİ VE KARDA MAHSUR KALAN 250 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI TİPİDE MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLERİ, EKİPLER KURTARDI

VAN'DA TİPİ VE KARDA MAHSUR KALAN 250 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI TİPİDE MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLERİ, EKİPLER KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Özalp, kar, Van, Güncel, Haber

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