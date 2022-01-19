Van'da tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına UMKE yetişti - Haberler
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Van'da tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına UMKE yetişti

Van'da tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına UMKE yetişti
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle Van-Çatak kara yolunda mahsur kalanların yardımına Acil Sağlık Hizmetleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yetişti.

ÇATAK, VAN (AA) - Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle Van- Çatak kara yolunda mahsur kalanların yardımına Acil Sağlık Hizmetleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yetişti.

Kentte iki günden bu yana etkili olan soğuk hava, yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Van- Çatak kara yolunun Görentaş Mahallesi yakınlarında içinde 8 kişinin bulunduğu minibüs mahsur kaldı.

Minibüsün camının kırıldığı ve içindekilerin donma tehlikesi geçirdiği ihbarını alan UMKE görevlileri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Tipi nedeniyle zor anlar yaşayan minibüstekiler, ekipler tarafından kurtarıldı.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Çatak, kar, Van, Güncel, Haber

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