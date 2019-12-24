Van'da terörle mücadele

24.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:30

Van'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA