Van'da terörle mücadele
Van'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Van'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.