Van'da Teröristlerin Yaktığı Okul Yenilendi
Van'ın, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi, PKK'lı teröristlerin ateşe verdiği anaokulunu yeniledi.
Van'ın, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi, PKK'lı teröristlerin ateşe verdiği anaokulunu yeniledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki Bilfen Anaokulu, terör örgütü PKK mensuplarının kundaklaması sonucu büyük hasar gördü.
Okula giderek hasar tespiti yapan belediye ekipleri, pencere, kapı, halı ve camların yenilenmesi, okulun boyanması için çalışma başlattı.
Anaokulu, 5 günde eskisinden daha iyi duruma getirilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.