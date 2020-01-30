Van'da terör ve uyuşturucu suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı

30.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:20

Van'ın Başkale ilçesinde "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma veya sağlama" suçlarından aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında, Başkale ilçesi Akal Mahallesinde, "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA