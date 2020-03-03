Van'da terör şüphelisi tutuklandı
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Van'da terör şüphelisi tutuklandı

VAN'ın Erciş ilçesinde, terör örgütü PKK'nın adını kullanarak 'tehditte bulunmak' suçundan gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

03.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:22
Van'da terör şüphelisi tutuklandı

VAN'ın ilçesinde, terör örgütü 'nın adını kullanarak 'tehditte bulunmak' suçundan gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde bir kişinin terör örgütü PKK'nın adını kullanarak tehditte bulunduğu ihbarını aldı. Tespit edilen adreste gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

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