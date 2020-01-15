Van'da terör suçundan aranan şüpheli yakalandı

15.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:18

Van'ın Erciş ilçesinde "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda, ilçenin Çınarlı Mahallesinde yapılan çalışmada "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA