Van'da terör suçundan aranan şüpheli yakalandı
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Van'da terör suçundan aranan şüpheli yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

17.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:54
Van'da terör suçundan aranan şüpheli yakalandı

'ın ilçesinde "terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, jandarma ekiplerince ilçenin Balaban mevkisinde yapılan kimlik kontrolü sırasında, "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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