Van'da terör suçundan aranan şüpheli kimlik kontrolünde yakalandı

16.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:12

Van'ın Başkale ilçesinde "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Başkale ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi mevkisinde yapılan kimlik kontrolü sırasında "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan arandığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA