Van'da terör suçundan 44 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Van'da terör suçundan 44 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

05.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:19
Van'da terör suçundan 44 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Van'da terör soruşturması kapsamında yargılandığı davada 44 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Van'da terör soruşturması kapsamında yargılandığı davada 44 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "44 yıl 6 ay hapis cezası verilen örgüt üyesi C.A'nın terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak üzere yasa dışı yollarla Irak veya İran'a kaçacağı" şeklinde istihbari bilgi alan Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Aşağı Küme köyü yakınlarında görülen C.A'nın yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı kaçmaya çalıştığı esnada havaya uyarı ateşi açarak durdurdu.

Gözaltına alınan C.A, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Barış Manço Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da terör suçundan 44 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 13:21:40. #1.15#
title