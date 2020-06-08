Van'da terör saldırısı: 2 işçi şehit, 8 yaralı
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Van'da terör saldırısı: 2 işçi şehit, 8 yaralı

Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan sivil servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP ile düzenlenen saldırıda 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

Van'da terör saldırısı: 2 işçi şehit, 8 yaralı
08.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:59

Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan sivil servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP ile düzenlenen saldırıda 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

Van'ın Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasına yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP ile düzenlenen saldırıda 2 işçi şehit oldu, 8 işçi de yaralandı.

Van Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasına yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca saat 18.00 sıralarında EYP ile saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda araçta bulunan 2 işçi şehit olurken, 8 işçi de yaralanmıştır. Yaralı işçiler helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehit işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere menfur saldırı düzenleyen bölücü terör örgütünü ve arkasında duranları telin ediyoruz. Saldırı sonrası, bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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