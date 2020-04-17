Van'da terör propagandası yapan şüphelilere soruşturma
Van'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
17.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:00
Van'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin terör örgünün propagandasını yaptığını tespit etti.
Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA