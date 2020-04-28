Van'da terör propagandası yapan 3 şüpheliye soruşturma
Van'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
28.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:54
Van'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, istihbarat çalışmaları sonucunda 3 şüphelinin terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi.
Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA