Van'da terör örgütüne ait 5,5 ton tahıl ve kuru bakliyat böyle imha edildi
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Van'da terör örgütüne ait 5,5 ton tahıl ve kuru bakliyat böyle imha edildi

Van'da terör örgütüne ait 5,5 ton tahıl ve kuru bakliyat böyle imha edildi Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 5,5 ton tahıl ve kuru bakliyat ele geçirildi.

21.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:30

Van'da terör örgütüne ait 5,5 ton tahıl ve kuru bakliyat böyle imha edildi

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 5,5 ton tahıl ve kuru bakliyat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak ilçesi Övecek ve Andiçen mahalleleri kırsalında 21 Mayıs 2020 tarihinde Kapan-Şehit Jandarma Onbaşı Rıfat Köktürk Operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde 3 bin kilogram tahıl ürünleri, 2 bin 500 kilogram kuru bakliyat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Van'da terör örgütüne ait 5,5 ton tahıl ve kuru bakliyat böyle imha edildi

Kaynak: İHA

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