Van'da terör örgütü propagandasına adli işlem

24.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:00

VAN'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar kapsamında, 1 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi. Şüpheli kişi hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA