Van'da, terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı
VAN'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve 'hakaret' suçlarından arandığı belirlenen şüpheli, gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.
21.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:04
VAN'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve 'hakaret' suçlarından arandığı belirlenen şüpheli, gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen istihbari çalışmalar kapsamında, 1 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığı ve 'hakaret' suçlarından arandığı belirlendi. Şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, adli makamlara bilgi verilip, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA