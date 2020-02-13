Van'da terör örgütü propagandası yapan şüpheli hakkında soruşturma
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Van'da terör örgütü propagandası yapan şüpheli hakkında soruşturma

Van'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

13.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:54
Van'da terör örgütü propagandası yapan şüpheli hakkında soruşturma

'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, sosyal medya hesabında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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