Van'da, terör örgütü propagandası yapan 5 kişiye soruşturma
VAN'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
17.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:32
VAN'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar kapsamında, 5 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi. Şüpheli 5 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: DHA