Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Van'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da terör örgütü Pkk'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçlarından 5 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
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