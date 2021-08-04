Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Taşlıyazı kırsalında çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerin yapılması maksadıyla gerçekleştirilen operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, av tüfeği, bir miktar fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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