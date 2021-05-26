Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Güncel

- Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

- Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Gürpınar ilçesi kırsalında 25 Mayıs 2021 tarihinde operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet taarruz tipi el bombası, 2 adet termal şemsiye, 2 adet EYP düzeneği, 30 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 6 adet şarjör, çok sayıda fişek ve malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmatlar gerekli işlemlerin ardından imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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