Van'da terör operasyonu: 3 gözaltı

VAN'da jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındıVan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını...

VAN'da jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, Van'da 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı