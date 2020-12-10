Van'da terör operasyonu: 3 gözaltı
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Van'da terör operasyonu: 3 gözaltı

10.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:26
Van'da terör operasyonu: 3 gözaltı

VAN'da jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındıVan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını...

VAN'da jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, Van'da 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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