Van'da terör örgütü PKK'ya eleman temin eden zanlı gözaltına alındı
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Van'da terör örgütü PKK'ya eleman temin eden zanlı gözaltına alındı

Van'da terör örgütü PKK'ya eleman temin eden zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da terör örgütü PKK'ya eleman temin eden zanlı yakalandı.

Van'da terör örgütü PKK'ya eleman temin eden zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde terör örgütü PKK'nın sözde "YPS" yapılanması içinde terör örgütüne eleman temin etmek için çalışma yürüten bölücü terör örgütü mensubunun yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Zanlı, Muradiye ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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