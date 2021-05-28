Van'da, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve yaşam malzemesi imha edildi
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Van'da, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve yaşam malzemesi imha edildi

Van'da, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve yaşam malzemesi imha edildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, sığınakla birlikte imha edildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Çatak ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait sığınak tespit edildi. Sığınakta, yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzeme, uzman ekiplerce sığınakla birlikte imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.


Van'da, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve yaşam malzemesi imha edildi
Van'da, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve yaşam malzemesi imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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