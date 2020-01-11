Van'da terör örgütü PKK üyesi zanlı tutuklandı
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Van'da terör örgütü PKK üyesi zanlı tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK üyesi zanlı tutuklandı.

11.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:52
Van'da terör örgütü PKK üyesi zanlı tutuklandı

'ın ilçesinde terör örgütü üyesi zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çelebibağ Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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