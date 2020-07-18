Van'da terör örgütü PKK'nın Sündüz Yaylası'nda şehit ettiği 24 sivil törenle anıldı
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Van'da terör örgütü PKK'nın Sündüz Yaylası'nda şehit ettiği 24 sivil törenle anıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 27 yıl önce kurşuna dizdiği 14'ü çocuk, 24 kişi kabirleri başında anıldı.

Van'da terör örgütü PKK'nın Sündüz Yaylası'nda şehit ettiği 24 sivil törenle anıldı
18.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:17

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 27 yıl önce kurşuna dizdiği 14'ü çocuk, 24 kişi kabirleri başında anıldı.

Bahçesaray ilçesinde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak, koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 14'ü çocuk 24 kişi için anma programı düzenlendi.

Şehitlerin isimlerinin yazıldığı dövizlerin asıldığı 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki anma programına katılan Kaymakam Muhammet Öztabak, 18 Temmuz 1993'te kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve hayvanlarını otlatmak için Sündüz Yaylası'na giden 24 kişinin, PKK'lı teröristlerce şehit edildiğini belirtti.

"Bahçesaray halkıyla, birlik ve beraberliğimizle terör örgütlerine karşı mücadelemizi her daim sürdüreceğiz." diyen Öztabak, şöyle devam etti:

"Masum insanları 12 metrekarelik çadırda kurşuna dizen terör örgütü hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Biz varız, var olacağız. Ayaktayız, asla düşmeyeceğiz. Şehitlerimiz, gazilerimiz emin olsunlar ki belayı, ihaneti, teslimiyeti ve tehditleri yok etmek için her şeyimizle hazırız. Üzerimizde Allahımızın himayesi, arkamızda milletimizin desteği, yanımızda şehitlerimizin emaneti ve önümüzde bayrağımızın gölgesi dimdik bir şekilde geleceğe uzanacağız. Başaracağız ve kötülüğü yeneceğiz. Fitneyi mağlup edeceğiz ve Türk milletini saadet dolu günlere mutlaka kavuşturacağız."

"Acımız ilk günkü gibi taze"

AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı da Sündüz katliamında kaybettikleri yakınlarının acısının ilk günkü sıcaklığını koruduğunu ifade ederek, "Bu katliam 18 Temmuz 1993 günü Sündüz Yaylası'nda yaşandı. Buraya gelen silahlı 7 cani, 12 metrekarelik çadırda 25 kişiyi kurşuna dizmiş ve sadece Ahmet Sevgili yaralı kurtulmuştur. 14 çocuk ve 10 kadın olmak üzere 24 insanımız şehit edildi. Kaderleri ve ölüm saatleri aynı olan 24 mazlum, savunmasız ve silahsız insanları öldüren terör örgütü PKK'yı ve tetiği çektirenleri nefretle kınıyorum. Acımız ilk günkü gibi taze."

Sabırlı, katliamını hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

"27 yıl değil 27 dakika önce yaşanmış gibi"

Konuşmaların ardından ilçe merkezinden Sündüz Şehitliği'ne kadar yürüyen şehit yakınları burada dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehitlikte aileleri temsilen açıklama yapan Sabahattin Samsa, 1993 yılında masum insanların terör örgütü PKK tarafından katledildiğini vurguladı.

"18 Temmuz 1993 bizim için bir mahşer, bir kıyamettir. Bu ateş 27 yıldır içimizi yakıyor." diyen Samsa, sözlerine şöyle devam etti:

"Güzel ilçemizin halkı, sabır ve metanetle bizlere teselli vermiş, birlik ve beraberliğimizi her zaman sağlamıştır. Şehitlerimizi her gün anıyoruz. Gönlümüzde saklı olan acı ve kanayan yaramız içimizi yakıyor. Sizleri unutmayacağız aziz şehitlerimiz. 27 yıl değil sanki 27 dakika önce yaşamış gibiyiz."

Program kapsamında Van'dan ilçeye giden şehitlerin yakınları, 4-5 Şubat tarihlerinde Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığ nedeniyle hayatını kaybeden 42 kişi için çığın düştüğü bölgeye karanfil bıraktı, dua etti.

Anma programına, Cumhuriyet Savcısı Egemen Beşinci, İlçe Jandarma Komutanı Orhan Kaş, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, Van Şehitleri Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Baki, şehitlerin yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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