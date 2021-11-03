Van'da terör operasyonunda 5 gözaltı
VAN'da, jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
VAN'da, jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, 5 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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