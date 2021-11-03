Van'da terör operasyonunda 5 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da terör operasyonunda 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel
Van'da terör operasyonunda 5 gözaltı

VAN'da, jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'da, jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, 5 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Konakladığı pansiyonun termal havuzunda ölü bulundu

Son dakika: Konakladığı pansiyonun termal havuzunda ölü bulundu

 Son dakika! FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı

Son dakika! FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı

 Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...

Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title