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Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

VAN (İHA) - Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 7 olmak üzere toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Haberler

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