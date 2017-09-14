Van'da Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "13 Eylül 2017 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK terör örgütü üyesi olan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda L.S., R.A., S.B., S.Y., B.E., A.A., E.N., G.Ç. ve Y.E. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında, dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir" denildi. - VAN