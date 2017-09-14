Van'da Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkez ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 kişi gözaltındı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van merkez ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve digital metaryal ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. - Van