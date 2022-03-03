Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı - Haberler

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Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van'da jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (İHA) - Van'da jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek' suçlarından 2 Mart 2022 tarihinde Van'da icra edilen operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Haberler

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