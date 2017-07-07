Van'da Terör Operasyonu

Van'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 18'inin tutuklandığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, Erciş Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde operasyon düzenlendi.



Operasyonda, terör örgütüne üye olduğu, yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 37 zanlı gözaltına alındı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 18'i "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım, yataklık" suçlarından tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 kişi ise savcılıkça salıverildi.