Van'da Terör Operasyonu

Van'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi ve terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 29 kişiyi gözaltına aldı.



Zanlıların adreslerindeki aramalarda örgütsel malzemeler ele geçirildi.