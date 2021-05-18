Van'da terör operasyonu
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Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait malzeme ele geçirildi.

- Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Çatak ilçesi Kıyıcak Mahallesi Karataş Çukurları kırsalında 17 Mayıs 2021 tarihinde operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 35 adet tüp, 5 adet şemsiye, 3 adet akü, 68 adet pil, 250 metre kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler gerekli işlemlerin ardından olay mahallinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

Van'da terör operasyonu
Van'da terör operasyonu
Van'da terör operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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