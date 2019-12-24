Van'da terör operasyonu
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Van'da terör operasyonu

Van'da terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen bir şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

24.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:11
Van'da terör operasyonu

'da terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen bir şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde, bir şahsın terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilmiş olup, adli makamlara bilgi verilerek hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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