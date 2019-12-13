Van'da terör operasyonu

13.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:55

Van'da sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 12 Aralık günü sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA