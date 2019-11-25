Van'da terör operasyonu
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Van'da terör operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

25.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:30
Van'da terör operasyonu

'ın Çatak ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.


Bu kapsamda terör örgütüne ait sığınak ve barınma alanlarının tespiti amacıyla Sözveren Mahallesi Bahçıvan mezrası kırsalına operasyon düzenlendi.


Operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: AA
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