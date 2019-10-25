Van'da terör operasyonu

25.10.2019 18:54

Van'ın Edremit ilçesinde terör örgütü PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen "Kıran Operasyonu"nda bir sığınakta ele geçirilen jeneratörü, terör örgütü PKK'ya temin edenlerle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla Edremit ilçesinde bir eve operasyon düzenlendiği ve 1 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Evde yapılan aramada, jeneratörün çalıştırılmasında kullanılan 138 litre kaçak benzin, cep telefonu, bilgisayar, hard disk ve 6 CD ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA