Van'da Terör Operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çatak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçisi olduğu ileri sürülen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA