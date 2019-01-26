Van'da Terör Operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, 24 Ocak'ta "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Erciş ilçesindeki 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA