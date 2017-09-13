Van'da Terör Operasyonu

Van'ın Gevaş ilçesinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Anaköy Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Üsteğmen Veli Ayyıldız Operasyonu" düzenlendi.



Operasyonda teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.



Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.