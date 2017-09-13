Van'da Terör Operasyonu
Van’ın Gevaş ilçesinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Van'ın Gevaş ilçesinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Gevaş'ın Anaköy Mahallesi kırsalında Şehit Jandarma Üsteğmen Veli Ayyıldız Operasyonu icra edildiği belirtildi. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 72 adet kumanda pili, 26 adet kalem pil, 12 adet orta boy pil, 96 adet büyük boy pil ve 2 adet pet şişe suyu ele geçirildiği bildirildi. - VAN