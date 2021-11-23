Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı

VAN (DHA) - VAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyeliği, yardım ve yataklık iddialarıyla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığ ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık yaptıkları iddialarıyla şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.