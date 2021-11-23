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Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı

VAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyeliği, yardım ve yataklık iddialarıyla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

VAN (DHA) - VAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyeliği, yardım ve yataklık iddialarıyla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığ ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık yaptıkları iddialarıyla şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda;  5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.


Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı

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