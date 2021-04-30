Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
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Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 1'i aktif görevde olan muhtarla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 1'i aktif görevde olan muhtarla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım ve Yataklık Etmek' suçundan Van ilinde biri aktif görevde olan muhtarla birlikte 6 işbirlikçi şahsa yönelik 30 Nisan 2021 tarihinde operasyon icra edilmiş. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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