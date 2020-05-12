Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
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Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
12.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:52

Van'ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 'terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçundan 12 Mayıs 2020 tarihinde Başkale ilçesinde operasyon icra edilmiş olup, 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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