Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
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Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
05.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:06

VAN'ın İpekyolu, Gevaş ve Başkale ilçelerinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın İpekyolu, Gevaş ve Başkale ilçelerinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yaptığı istihbari çalışmalar sonunda, İpekyolu, Gevaş ve Başkale ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ile 'Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçlarından aranan 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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